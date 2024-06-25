Польща відправила на кордон з Білоруссю військову жандармерію

Військові жандарми виконуватимуть завдання з патрулювання та контролю за поведінкою натовпу, повідомили Збройні сили Польщі

Прапор Польщі (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Влада Польщі ухвалила рішення від 24 червня спрямувати до кордону з Білоруссю військову жандармерію. Про це повідомили Збройні сили Польщі.

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У повідомленні йдеться, що солдати військової жандармерії виконуватимуть завдання з патрулювання, контролю за поведінкою натовпу та навчання сил оперативної групи "Підляшшя" у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку.

Військові зазначили, що жандарми мають обладнання та бойові засоби, необхідні для виконання своїх обов’язків, їм також надали матеріально-технічну та медичну підтримку.

21 червня Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що ситуація на кордоні країни з Білоруссю останнім часом кардинально погіршилася внаслідок нападів мігрантів.

Зокрема, застосування зброї для попереджувальних пострілів стало частішим. Лише у травні 2024 року таку міру застосовували 770 разів, а за весь 2023 рік – близько 300 разів.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

31 травня прикордонна служба Польщі заявила, що через черговий напад мігрантів із Білорусі поранено двох польських військових, яких госпіталізували внаслідок побиття.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

22 червня Сікорський заявив, що Польща розглядає можливість повністю закрити кордон з Білоруссю.

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