Польські фермери розпилюють свиний гній вздовж кордону з Білоруссю – таким чином вони намагаються позбутися нелегальних мігрантів, які атакують польських прикордонників. Про це пишуть Wiadomosci та CenyRolnicze.

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Фермери стверджують, що роблять це легально: дозвіл на розпилення гною отримали у польської влади.

"Все відповідно до закону. Ми сподіваємося, що якщо ми проллємо свинячий гній, нелегали не перейдуть цю смугу, якщо слідуватимуть своїм релігійним переконанням", – сказали вони.

За даними видань, більшість нелегалів, які намагаються прорватися через паркан на польсько-білоруському кордоні – мусульмани. Послідовники ісламу вважають свиней нечистими тваринами та утримуються від усього, що з ними пов'язано.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

31 травня прикордонна служба Польщі заявила, що через черговий напад мігрантів з Білорусі поранено двох польських військових, яких госпіталізували внаслідок побиття.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

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