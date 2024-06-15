Дуда на Саміті миру обізвав Лукашенка "лялькою Путіна"

Польський президент нагадав, що Білорусь не тільки дозволила Росії напасти на Україну зі своєї території, але й ініціювала низку гібридних атак проти Польщі

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

Президент Польщі Анджей Дуда на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру у Швейцарії торкнувся ролі Білорусі у російсько-українській війні і назвав білоруського диктатора Олександра Лукашенка "лялькою Володимира Путіна".

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Дуда наголосив, що тільки Росія винна у тому, яких жахів зазнає Україна. Водночас Москва не діє без спільників – в агресії проти українців їй допомагає Мінськ, заявив польський лідер.

"Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив армії РФ напасти на Україну з території Білорусі, але й ініціював низку гібридних атак проти Польщі та Балтійських держав. Атак, які тривають понад три роки", – заявив він.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

31 травня прикордонна служба Польщі заявила, що через черговий напад мігрантів з Білорусі поранено двох польських військових, яких госпіталізували внаслідок побиття.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

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