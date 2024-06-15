Дуда на Саммите мира обозвал Лукашенко "куклой Путина"
Президент Польши Анджей Дуда на первом пленарном заседании Глобального саммита мира в Швейцарии затронул роль Беларуси в российско-украинской войне и назвал беларуского диктатора Александра Лукашенко "куклой Владимира Путина".
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Дуда подчеркнул, что только Россия виновата в том, какие ужасы испытывает Украина. В то же время Москва не действует без сообщников – в агрессии против украинцев ей помогает Минск, заявил польский лидер.
"Я теперь обращаюсь к роли, которую кукла Путина Лукашенко сыграл в этой войне. Он не только позволил армии РФ напасть на Украину с территории Беларуси, но и инициировал ряд гибридных атак против Польши и Балтийских государств. Атак, которые продолжаются более трех лет", – заявил он.
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