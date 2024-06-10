Польша создаст буферную зону на границе с Беларусью: правительство Туска приняло решение

Создание буферной зоны должно усложнить переправку нелегальных мигрантов через границу и создать лучшие условия службы для военных и полиции

Дональд Туск (Фото: EPA)

Правительство Польши на фоне увеличения количества стычек между нелегальными мигрантами и пограничниками одобрило предложение Министерства внутренних дел о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью. Об этом во время заседания Совета министров сообщил премьер Польши Дональд Туск.

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По его словам, на встрече в городе Белосток чиновники обсуждали, что нужно сделать для обеспечения более стабильной ситуации на польско-беларуской границе.

В результате было принято решение о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью.

"Задача польского государства – всеми доступными методами сохранить границу, и мы тут не отступим", – высказался Туск.

Как пишет RMF 24, идея такой зоны состоит в том, чтобы усложнить переправку нелегальных мигрантов через границу и создать лучшие условия службы для пограничников и правоохранителей.

Как отметил Туск, польские власти осознают возможные негативные последствия создания буферной зоны для жителей приграничных регионов. Он добавил, что правительство будет искать пути помощи жителям.

28 мая на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

31 мая пограничная служба Польши заявила, что из-за очередного нападения мигрантов из Беларуси ранены двое польских военных, которые были госпитализированы в результате избиения.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на беларуской границе.

9 июня Польское радио сообщало, что границу с Беларусью усилят военной полицией – совместные патрулирования обещают начать в ближайшее время.

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