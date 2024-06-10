Польша создаст буферную зону на границе с Беларусью: правительство Туска приняло решение
Правительство Польши на фоне увеличения количества стычек между нелегальными мигрантами и пограничниками одобрило предложение Министерства внутренних дел о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью. Об этом во время заседания Совета министров сообщил премьер Польши Дональд Туск.
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По его словам, на встрече в городе Белосток чиновники обсуждали, что нужно сделать для обеспечения более стабильной ситуации на польско-беларуской границе.
В результате было принято решение о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью.
"Задача польского государства – всеми доступными методами сохранить границу, и мы тут не отступим", – высказался Туск.
Как пишет RMF 24, идея такой зоны состоит в том, чтобы усложнить переправку нелегальных мигрантов через границу и создать лучшие условия службы для пограничников и правоохранителей.
Как отметил Туск, польские власти осознают возможные негативные последствия создания буферной зоны для жителей приграничных регионов. Он добавил, что правительство будет искать пути помощи жителям.
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