Польша направит $2,6 млрд на укрепление границы с Россией и Беларусью

Дональд Туск (Фото: EPA)

Польша планирует инвестировать 10 млрд злотых, что эквивалентно $2,6 млрд, в укрепление своих границ с Россией и Беларусью для сдерживания потенциальной агрессии. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск на военном мероприятии в Кракове по случаю годовщины битвы под Монте-Кассино в Италии во время Второй мировой войны, его слова приводит издание Bloomberg.

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По словам политика, план, получивший название "Восточный щит", будет включать в себя строительство новых укреплений, ограждений, изменение рельефа и специальные леса вдоль 400-километровой сухопутной границы. Туск отметил, что правительство уже начало работу над проектами.

"Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной в мирное время и непроходимой во время войны", — подчеркнул польский премьер.

В материале Bloomberg говорится, что на этот шаг власти страны пошли на фоне очередной волны нелегальных мигрантов из Беларуси, которых не сдерживает 5,5-метровый забор на границе, и угрозы российской агрессии, ставшей ведущей темой предвыборной кампании правящей коалиции Польши.

2 мая Сикорский сказал, что Евросоюзу необходимо создать "тяжелую бригаду", которая позволила бы быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в соседних странах, не привлекая помощь США.

7 мая Туск заявил, что ЕС должен направить 100 млрд евро на повышение обороноспособности и создать общую систему противовоздушной обороны.

11 мая Туск сообщил, что Польша начала строить фортификационные сооружения и усиливать границу с Беларусью.

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