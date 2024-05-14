Дуда: Польша не может передать ВСУ системы Patriot, поскольку только начала их получать

Президент Польши заявил, что Варшава получает первые элементы Patriot, заказанные семь лет назад

Анджей Дуда (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у его страны нет возможности передать Украине систему Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные несколько лет назад зенитно-ракетные комплексы. Слова польского президента приводит издание PAP.

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Комментируя возможность предоставления Украине Patriot, он заявил, что Польша получает только первые элементы этой системы, заказанной семь лет назад.

"Сегодня сложно говорить о передаче Украине Patriot, когда у нас фактически еще нет этой системы в Польше, построенной для нужд собственной обороны", – отметил Дуда.

Однако польский президент подчеркнул, что Польша была первой страной, предоставившей Украине вооружение, и продолжает поддерживать Киев в военной сфере сейчас.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

18 апреля Кулеба призвал лидеров "Большой семерки" последовать примеру Германии и как можно быстрее поставить Украине дополнительные системы ПВО.

26 апреля премьер Греции Мицотакис заявил, что страна не сможет передать Украине средства ПВО, поскольку они имеют "решающее значение" для самих Афин.

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