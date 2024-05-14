Дуда: Польша не может передать ВСУ системы Patriot, поскольку только начала их получать
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у его страны нет возможности передать Украине систему Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные несколько лет назад зенитно-ракетные комплексы. Слова польского президента приводит издание PAP.
Комментируя возможность предоставления Украине Patriot, он заявил, что Польша получает только первые элементы этой системы, заказанной семь лет назад.
"Сегодня сложно говорить о передаче Украине Patriot, когда у нас фактически еще нет этой системы в Польше, построенной для нужд собственной обороны", – отметил Дуда.
Однако польский президент подчеркнул, что Польша была первой страной, предоставившей Украине вооружение, и продолжает поддерживать Киев в военной сфере сейчас.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы полностью закрыть небо.
- 13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.
- 18 апреля Кулеба призвал лидеров "Большой семерки" последовать примеру Германии и как можно быстрее поставить Украине дополнительные системы ПВО.
- 26 апреля премьер Греции Мицотакис заявил, что страна не сможет передать Украине средства ПВО, поскольку они имеют "решающее значение" для самих Афин.
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