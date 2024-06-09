Польскую границу с Беларусью усилят военной полицией
Служащие польской военной полиции присоединятся к патрулированию границы страны с Беларусью. Об этом сообщает Польское радио.
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Военные полицейские будут сотрудничать с солдатами, которые сейчас несут службу на польско-беларуской границе, пишет СМИ.
Ожидается, что такое совместное патрулирование должно начаться в течение нескольких дней.
По данным медиа, решение об усилении границы военной полицией является предложением командира этого формирования – полковник Томаш Кайзер должен был предложить это решение вице-премьер-министру и главе Министерства обороны страны Владиславу Косиняку-Камышу.
Также об этом проинформирован и премьер-министр Дональд Туск, заключает медиа.
- 11 мая Туск сообщил, что Польша начала строить фортификационные постройки и усиливать границу с Беларусью.
- 28 мая на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом. А 31 мая пограничная служба Польши заявила, что из-за очередного нападения мигрантов из Беларуси ранены двое польских военных, которые были госпитализированы в результате избиения.
- 10 июня в Польше планируют созвать Совет национальной безопасности из-за обостренной ситуации на границе с Беларусью.
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