Польський кордон з Білоруссю посилять військовою поліцією

Прем'єр Дональд Туск проінформований про цю пропозицію

Польські прикордонники (Ілюстративне фото: Twitter відомства)

Службовці польської військової поліції доєднаються до патрулювання кордону країни з Білоруссю. Про це повідомляє Польське радіо.

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Військові поліціянти Польщі співпрацюватимуть з солдатами, які зараз несуть службу на польсько-білоруському кордоні, пише ЗМІ.

Очікується, що таке спільне патрулювання має розпочатися впродовж кількох днів.

За даними медіа, рішення щодо посилення кордону військовою поліцією є пропозицією командира цього формування – полковник Томаш Кайзер мав запропонувати це рішення віцепрем’єр-міністру та очільнику Міністерства оборони країни Владиславу Косіняку-Камишу.

Також про це поінформований і прем'єр-міністр Дональд Туск, підсумовує медіа.

11 травня Туск повідомив, що Польща почала будувати фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.

28 травня на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем. А 31 травня прикордонна служба Польщі заявила, що через черговий напад мігрантів з Білорусі поранено двох польських військових, яких госпіталізували внаслідок побиття.

10 червня у Польщі планують скликати Раду національної безпеки через загострену ситуацію на кордонні з Білоруссю.

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