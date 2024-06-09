Польський кордон з Білоруссю посилять військовою поліцією
Службовці польської військової поліції доєднаються до патрулювання кордону країни з Білоруссю. Про це повідомляє Польське радіо.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Військові поліціянти Польщі співпрацюватимуть з солдатами, які зараз несуть службу на польсько-білоруському кордоні, пише ЗМІ.
Очікується, що таке спільне патрулювання має розпочатися впродовж кількох днів.
За даними медіа, рішення щодо посилення кордону військовою поліцією є пропозицією командира цього формування – полковник Томаш Кайзер мав запропонувати це рішення віцепрем’єр-міністру та очільнику Міністерства оборони країни Владиславу Косіняку-Камишу.
Також про це поінформований і прем'єр-міністр Дональд Туск, підсумовує медіа.
- 11 травня Туск повідомив, що Польща почала будувати фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.
- 28 травня на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем. А 31 травня прикордонна служба Польщі заявила, що через черговий напад мігрантів з Білорусі поранено двох польських військових, яких госпіталізували внаслідок побиття.
- 10 червня у Польщі планують скликати Раду національної безпеки через загострену ситуацію на кордонні з Білоруссю.
Читайте також: Туск оголосив про відновлення буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю