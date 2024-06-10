Польща створить буферну зону на кордоні з Білоруссю: уряд Туска ухвалив рішення

Створення буферної зони має ускладнити переправлення нелегальних мігрантів через кордон і створити кращі умови служби для військових та поліції

Дональд Туск (Фото: EPA)

Уряд Польщі на тлі збільшення кількості сутичок між нелегальними мігрантами та прикордонниками схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю. Про це під час засідання Ради міністрів повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск.

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За його словами, на зустрічі у місті Білосток посадовці обговорювали, що потрібно зробити задля забезпечення більш стабільної ситуації на польсько-білоруському кордоні.

У результаті було ухвалене рішення про створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю.

"Завдання польської держави – всіма доступними методами зберегти кордон, і ми тут не відступимо", – висловився Туск.

Як пише RMF 24, ​​ідея такої зони полягає в тому, щоб ускладнити переправлення нелегальних мігрантів через кордон і створити кращі умови служби для прикордонників та правоохоронців.

Як зауважив Туск, польська влада усвідомлює можливі негативні наслідки створення буферної зони для мешканців прикордонних регіонів. Він додав, що уряд шукатиме шляхи допомоги жителям.

28 травня на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

31 травня прикордонна служба Польщі заявила, що через черговий напад мігрантів з Білорусі поранено двох польських військових, яких госпіталізували внаслідок побиття.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

9 червня Польське радіо повідомляло, що кордон з Білоруссю посилять військовою поліцією – спільні патрулювання обіцяють розпочати найближчим часом.

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