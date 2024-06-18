Польские фермеры распыляют свиной навоз вдоль границы с Беларусью – таким образом они пытаются избавиться от нелегальных мигрантов, атакующих польских пограничников. Об этом пишут Wiadomosci и Ceny Rolnicze.

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Фермеры утверждают, что делают это легально: разрешение на распыление навоза получили у польских властей.

"Все в соответствии с законом. Мы надеемся, что если мы прольем свиной навоз, нелегалы не перейдут эту полосу, если будут следовать своим религиозным убеждениям", – сказали они.

По данным изданий, большинство нелегалов, пытающихся прорваться через забор на польско-беларуской границе – мусульмане. Последователи ислама считают свиней нечистыми животными и воздерживаются от всего, что с ними связано.

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

31 мая пограничная служба Польши заявила, что из-за очередного нападения мигрантов из Беларуси ранены двое польских военных, которые были госпитализированы в результате избиения.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на беларуской границе.

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