Польша отправила на границу с Беларусью военную жандармерию

Военные жандармы будут выполнять задачи патрулирования и контроля за поведением толпы, сообщили Вооруженные силы Польши

Флаг Польши (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Власти Польши приняли решение с 24 июня направить на границу с Беларусью военную жандармерию. Об этом сообщили Вооруженные силы Польши.

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В сообщении говорится, что солдаты военной жандармерии будут выполнять задачи по патрулированию, контролю за поведением толпы и обучению сил оперативной группы "Подляшье" в сфере обеспечения безопасности и общественного порядка.

Военные отметили, что жандармы обладают оборудованием и боевыми средствами, необходимыми для выполнения своих обязанностей, им также предоставили материально-техническую и медицинскую поддержку.

21 июня Министерство национальной обороны Польши сообщило, что ситуация на границе страны с Беларусью в последнее время кардинально ухудшилась в результате нападений мигрантов.

В частности, применение оружия для предупредительных выстрелов участилось. Только в мае 2024 года такая мера применялась 770 раз, а за весь 2023 год – около 300 раз.

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

31 мая пограничная служба Польши заявила, что из-за очередного нападения мигрантов из Беларуси ранены двое польских военных, которые были госпитализированы в результате избиения.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на беларусской границе.

22 июня Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью.

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