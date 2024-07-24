Bloomberg: Польша снизила поток мигрантов из Беларуси угрозами закрыть экспорт из КНР в ЕС

Число нелегальных пересечений границы из Беларуси с начала июня упало на 70%, заявил глава МВД Польши Симоняк

Флаг Польши (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Польша угрожала перекрыть ключевой китайский железнодорожный экспортный маршрут в Европейский Союз, чтобы замедлить эскалацию миграционного кризиса на своей восточной границе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Они рассказали, что президент Польши Анджей Дуда использовал свой визит в Пекин в конце июня, чтобы связать вопросы миграции и транзита грузов на беларуской границе. С тех пор количество нелегальных переходов из Беларуси в Польшу значительно сократилось. Министр внутренних дел страны Томаш Симоняк в эфире телеканала TVP Info рассказал, что нелегальное пересечение границы из Беларуси упало на 70% с начала июня.

В материале говорится, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко последние три года пытался вызвать миграционный кризис на 400-километровой границе с Польшей. Напряженность обострилась в мае, когда польский пограничник погиб в результате нападения мигранта, после чего правительство Польши пообещало потратить около $2,5 млрд на усиление границы.

Это также выявило точку дипломатического давления, поскольку вторжение России в Украину закрыло торговые пути, Беларусь стала единственным железнодорожным звеном для китайских товаров, направляющихся в ЕС. По данным Евразийского железнодорожного альянса объем контейнеров увеличился на 89% в первом квартале 2024 года. Лукашенко был доволен ростом объемов китайского железнодорожного транзита, стремясь компенсировать почти полную зависимость Беларуси от России относительно дешевых энергоносителей и кредитов, пишут журналисты.

2 июля после возвращения Дуды из Пекина Польша сообщила, что фактически закроет железнодорожный транзит через контрольно-пропускной пункт Малашевичи на границе с Беларусью на 33 часа, замедлив проверки на таможне.

Использование Варшавой транзита грузов в переговорах с Пекином может стать фактором снижения количества пересечений границы после визита Дуды, сказал Bloomberg министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Мы все еще очень рассержены убийством нашего солдата на границе", – сказал он.

Попытки прорвать границу Польши то усиливались, то ослабевали последние годы, но начали резко расти на неделе перед выборами в Европейский парламент в июне. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мигранты в основном из Йемена, Сомали, Афганистана, Сирии и Ирана, и обвинил Беларусь и Россию в превращении миграции в оружие.

Поездка Дуды в Китай привлекла внимание Лукашенко. В речи 2 июля он сказал, что польский президент "попросил лидера КНР Си Цзиньпина повлиять на Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина, чтобы они прекратили миграцию".

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на белорусской границе.

22 июня Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью.

24 июня Польша отправила на границу с Беларусью военную жандармерию.

5 июля Reuters писало, что Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для помощи в патрулировании границы с Беларусью.

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