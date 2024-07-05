Польша хочет привлечь пограничников из трех стран для защиты от мигрантов – Reuters

Флаг Польши (Фото: Maxim Shipenkov/EPA)

Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для помощи в патрулировании ее границы с Беларусью на фоне беспокойства миграционным давлением с востока. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного польского чиновника.

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"Подготовка идет полным ходом, и это страны, имеющие большой опыт в охране границ. Особенно, например, опыт Греции может быть очень полезен", – заявил он журналистам.

В материале Reuters говорится, что граница между Польшей и Беларусью стала центром напряженности. Западные чиновники обвиняют правительство в Минске в использовании мигрантов из неевропейских стран, используемых Беларусью в гибридной войне против Запада.

По данным агентства Европейского Союза Frontex, за первые пять месяцев 2024 года количество людей, пытающихся пересечь восточную границу ЕС, выросло почти вдвое.

Официальные лица Польши и Финляндии предупреждали, что количество людей, пытающихся пересечь границу через Беларусь или Россию, может значительно возрасти в ближайшем будущем, отметили журналисты. Поэтому Варшава намерена поднять вопрос защиты своих границ на саммите НАТО в Вашингтоне.

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

31 мая пограничная служба Польши заявила, что из-за очередного нападения мигрантов из Беларуси ранены двое польских военных, которые были госпитализированы в результате избиения.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на беларуской границе.

22 июня Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью.

24 июня Польша отправила на границу с Беларусью военную жандармерию.

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