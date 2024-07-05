Польща хоче залучити прикордонників із трьох країн для захисту від мігрантів – Reuters

Прапор Польщі (Фото: Maxim Shipenkov/EPA)

Польща сподівається залучити прикордонників і поліціянтів із Фінляндії, Німеччини та Греції для допомоги в патрулюванні її кордону з Білоруссю на тлі зростання занепокоєння міграційним тиском зі сходу. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного польського посадовця.

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"Підготовка йде повним ходом, і це країни, які мають великий досвід в охороні кордонів. Особливо, наприклад, досвід Греції може бути дуже корисним", – заявив він журналістам.

У матеріалі Reuters йдеться, що кордон між Польщею та Білоруссю став осередком напруженості. Західні посадовці звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів із неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у гібридній війні проти Заходу.

За даними агенції Європейського Союзу Frontex, за перші п'ять місяців 2024 року кількість людей, які намагаються перетнути східний кордон ЄС, зросла майже вдвічі.

Офіційні особи Польщі та Фінляндії попереджали, що кількість людей, які намагаються перетнути кордон через Білорусь чи Росію, може значно зрости в найближчому майбутньому, зазначили журналісти. Тому Варшава має намір порушити питання захисту своїх кордонів на саміті НАТО у Вашингтоні.

28 травня 2024 року на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

31 травня прикордонна служба Польщі заявила, що через черговий напад мігрантів із Білорусі поранено двох польських військових, яких госпіталізували внаслідок побиття.

6 червня також стало відомо про смерть польського прикордонника, якого наприкінці травня поранив один із мігрантів на білоруському кордоні.

22 червня Сікорський заявив, що Польща розглядає можливість повністю закрити кордон із Білоруссю.

24 червня Польща відправила на кордон із Білоруссю військову жандармерію.

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