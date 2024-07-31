Польша объявила две военные операции на границе с Беларусью и в воздушном пространстве

Операции являются ответом на угрозы, вызванные миграционным давлением со стороны белорусского режима и военной агрессией РФ против Украины

Польские военные (Фото: Вооруженные силы Польши)

С 1 августа Вооруженные силы Польши начинают две операции, направленные на укрепление национальной безопасности на восточной границе страны. Об этом говорится в сообщении ВС Польши в социальной сети X (Twitter).

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Польские военные сообщили, что операции "Безопасное Подляшье" и "Восточная Аврора" – ответ на угрозы, вызванные миграционным давлением со стороны белорусского режима и военной агрессией России против Украины, сопровождающиеся воздушными атаками на ее западные регионы.

Обе операции имеют решающее значение для укрепления национальной безопасности и эффективного сдерживания. Операция "Безопасное Подляшье" обеспечит эффективную защиту от нелегальной миграции, а операция "Восточная Аврора" увеличит оперативную способность против угроз безопасности воздушного пространства Польши, говорится в сообщении.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого приводит издание RMF24, заявил, что нарушение воздушного пространства Польши стало международной темой.

"Я сказал это на саммите НАТО, встречаясь с министрами обороны других стран наших союзников. Я всегда подчеркиваю, что среди членов Альянса Польша больше всего подвергается разным типам событий, умышленных или случайных, но всегда опасных для Республики Польша и НАТО", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш отметил, что операция "Восточная Аврора" охватит территорию восточной и северо-восточной Польши. Она будет включать в себя постоянный мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, сотрудничество с союзниками и учения.

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на белорусской границе.

22 июня Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью.

24 июня Польша отправила на границу с Белоруссией военную жандармерию.

5 июля Reuters писало, что Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для помощи в патрулировании границы с Беларусью.

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