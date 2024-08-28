Кулеба обсудил с Сикорским возможность сбивать ракеты и дроны над Украиной

Польский истребитель F-16 (иллюстративный фото: EPA)

Министры иностранных дел Украины и Польши договорились о дальнейших шагах, чтобы создать возможность для украинских соседей перехватывать со своей территории российские ракеты и дроны над Украиной. Об этом сообщило украинское дипломатическое ведомство.

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Дмитрий Кулеба и Радослав Сикорский во время встречи обсудили "широкий круг вопросов".

В частности, министры договорились о дальнейших шагах по возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и дроны в украинском воздушном пространстве.

Других деталей по этому поводу МИД не приводит.

В июле польский вице-премьер Владислав Косиняк-Камиш заявлял, что Польша не может выполнить требование Киева по сбиванию российских ракет без решения всего НАТО – и такого консенсуса в Альянсе на тот момент не было.

В начале августа президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам подготовить встречу с НАТО для обсуждения – чтобы страны-соседи сбивали летящие в их сторону российские ракеты.

Также Кулеба и Сикорский обсуждали вопросы истребителей "МиГ". Ранее, 27 августа, Зеленский заявил, что Польша пока не приняла окончательное решение о передаче Украине МиГ-29. Глава Минобороны Польши пояснил, что страна может передать Украине свои самолеты только после получения новых истребителей, заказанных у союзников.

26 августа Польша подняла свои военные самолеты на фоне массированной атаки россиян на Украину.

Утром в тот день во время атаки РФ на Украину на территорию Польши залетел воздушный объект. По словам оперативного командующего Вооруженными силами Польши, вероятно, речь идет о беспилотнике.

В ответ в НАТО заявили, что действия России являются безответственными и опасными.

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