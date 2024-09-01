Більшість поляків "за" збиття російських повітряних цілей над країною – опитування

Ідею підтримують 58,5% респондентів, 22,1% проти, ще 19,4% не мають думки з цього приводу

Кордон з Польщею (Фото: Straz_Graniczna / Twitter)

Більшість поляків підтримують ідею збивати ймовірні російські ракети та дрони, що летять над країною. Про це йдеться в опитуванні, проведеному центром SW Research для видання Rzeczpospolita.

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Респондентів запитали: чи повинна Польща, на їхню думку, збивати об’єкти, які пролітають над територією країни під час нападів Росії на Україну, навіть якщо невідомо, що це за об’єкти.

"Так" на це питання відповіли 58,5% респондентів, "ні" – 22,1%. Ще 19,4% опитаних не мають думки з цього приводу.

Збивати об’єкти, навіть якщо немає впевненості в їхньому призначенні, підтримують частіше жінки (61%), ніж чоловіки (56%). Таку думку висловлюють сім із десяти респондентів, чий дохід перевищує 7000 злотих (близько 74 000 грн) на місяць, і такий самий відсоток мешканців найбільших міст.

Пропозиція щодо збивання Польщею російських повітряних цілей була включена до двосторонньої угоди, підписаної Туском і Зеленським 8 липня.

Польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї, та зазначив, що такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.

10 липня речник Білого дому з питань нацбезпеки, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет у небі над Україною, заявив, що ніхто не хоче ескалації.

Того самого дня міністр оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає.

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