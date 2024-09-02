Сикорский: Польша и союзники НАТО должны сбивать российские воздушные цели над Украиной

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что его страна и другие граничащие с Украиной союзники "обязаны сбивать ракеты" российских войск еще до того, как те войдут в воздушное пространство членов НАТО. Его цитирует Financial Times.

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По мнению Сикорского, думать о сбивании российских ракет над Украиной стоит хотя бы для безопасности собственных граждан. По его словам, это следует делать даже несмотря на страх перед возможной эскалацией.

"Я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, значителен", – высказался глава польского МИД.

Дипломат добавил, что членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства: "Это наша собственная конституционная обязанность".

8 июля 2024 года премьер Польши и президент Зеленский заключили двустороннее соглашение. Она содержит, в частности, предложение по сбиванию Польшей российских ракет.

Туск отметил, что это пока только идея и подчеркнул, что такие действия нуждаются в совместной ответственности НАТО.

10 июля министр обороны Польши заявил, что страна не может выполнить требование Киева без решения всего НАТО – такого консенсуса в Альянсе пока нет.

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