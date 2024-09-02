Сікорський: Польща та союзники НАТО мають збивати російські повітряні цілі над Україною

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що його країна та інші союзники, які межують з Україною, "зобов'язані збивати ракети" російських військ ще до того, як ті увійдуть у повітряний простір членів НАТО. Його цитує Financial Times.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

На думку Сікорського, думати про збиття російських ракет над Україною варто хоча б через опікування безпекою власних громадян. За його словами, це варто робити навіть попри страх перед можливою ескалацією.

"Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним", – висловився глава польського МЗС.

Дипломат додав, що членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору: "Це наш власний конституційний обов'язок".

8 липня 2024 року прем'єр Польщі та президент Зеленський уклали двосторонню угоду. Вона містить, зокрема, пропозицію щодо збиття Польщею російських ракет.

Туск зазначив, що це поки лише ідея і підкреслив, що такі дії потребують спільної відповідальності НАТО.

10 липня міністр оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає.

Читайте також: Більшість поляків "за" збиття російських повітряних цілей над країною – опитування