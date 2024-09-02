МЗС Польщі назвало слова Сікорського про збиття російських ракет і дронів його особистою думкою

Сікорський вважає, що його країна "зобов'язана збивати ракети РФ" ще до того, як ті увійдуть у повітряний простір НАТО

Радослав Сікорський (Фото: Tytus Zmijewski / EPA)

У Міністерстві закордонних справ Польщі пояснили слова очільника відомства Радослава Сікорського щодо необхідності збивати ракети над територією України, назвавши їх особистою думкою міністра. Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

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"Це особиста думка міністра Сікорського, а не позиція польського уряду", – сказав Вронський.

Водночас він додав: позиція очільника МЗС Польщі полягає у тому, що для захисту жителів країни й запобігання нещастю потрібно використовувати будь-які можливості й захист повітряного простору є обовʼязком держави.

Однак він застеріг, що можливість збиття російських ракет і дронів на значній висоті у повітряному просторі України має бути "елементом оцінки польськими військовими, і це стосується кожного конкретного випадку".

"Якщо маємо таку можливість і Україна на це погоджується, то ми повинні нею скористатися. Але це особиста думка міністра", – резюмував Вронський.

Сікорський в інтерв’ю Financial Times заявив, що його країна та інші союзники, які межують з Україною, "зобов'язані збивати ракети" російських військ ще до того, як ті увійдуть у повітряний простір членів НАТО.

"Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, бо щойно вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним", – наголосив він.

8 липня 2024 року прем'єр Польщі та президент Зеленський уклали двосторонню угоду. Вона містить, зокрема, пропозицію щодо збиття Польщею російських ракет.

Туск зазначив, що це поки лише ідея, і підкреслив, що такі дії потребують спільної відповідальності НАТО.

10 липня міністр оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає.

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