Росія ввечері обстріляла Дніпро та Запоріжжя: серед загиблих – восьмирічна дитина
Ввечері 2 вересня російські окупаційні війська вдарили балістикою по Дніпру та обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атак у двох містах є загиблі та поранені.
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Вибухи у Дніпрі пролунали близько 22:00, пізніше було чути повторний. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару.
За годину очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав, що ворог вдарив по місту: відомо про загиблого і трьох поранених.
Також близько 23:00 окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки двоє людей загинули, зокрема восьмирічний хлопчик, повідомили в ОВА. Ще двоє людей дістали поранення, серед них – 12-річна дівчинка.
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