Росія ввечері обстріляла Дніпро та Запоріжжя: серед загиблих – восьмирічна дитина

У Дніпрі ракетним ударом Росія вбила одну людину, у Запоріжжі – двох

Вибуховою хвилею у Дніпрі вибило вікна (Фото: Суспільне Дніпро)

Ввечері 2 вересня російські окупаційні війська вдарили балістикою по Дніпру та обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атак у двох містах є загиблі та поранені.

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Вибухи у Дніпрі пролунали близько 22:00, пізніше було чути повторний. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару.

За годину очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав, що ворог вдарив по місту: відомо про загиблого і трьох поранених.

Також близько 23:00 окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки двоє людей загинули, зокрема восьмирічний хлопчик, повідомили в ОВА. Ще двоє людей дістали поранення, серед них – 12-річна дівчинка.

В ніч проти 2 вересня 2024 року Росія атакувала "шахедами" Харків: є влучання у приватний житловий будинок у Київському районі міста, у Слобідському районі – приліт поблизу освітнього закладу, повідомив мер Ігор Терехов.

Окупаційні війська комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

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