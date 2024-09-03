Росіяни заявили про дронову атаку на аеродром у Твері – відео
Російська воєнна пропаганда заявила про дронову атаку на місто Твер в ніч проти 3 вересня. Ресурси ворога, пов'язані з силовиками, стверджують, що було атаковано аеродром "Мігалово".
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У мережі з'явилося відео, на якому росіяни намагаються збити повітряні цілі зі стрілецької зброї. Жителі Твері зазначають, що ролик було записано в районі місцевого летовища.
Згодом російські силовики підтвердили, що дрони атакували аеродром "Мігалово". Там розташовані російські військові транспортні літаки, зокрема Іл-76МД та Ан-124.
- У ніч проти 14 серпня 2024 року дрони СБУ та Сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну: вибухи лунали на чотирьох летовищах окупантів.
- В ніч проти 1 вересня було атаковано Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Бєлгородську, Курську, Московську області та Москву. У Тверській області горіла ДРЕС.
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