Росіяни заявили про дронову атаку на аеродром у Твері – відео

На аеродромі "Мігалово" розташовані російські військові транспортні літаки, зокрема Іл-76МД та Ан-124

Аеродром ''Мігалово'' (Карта: Google)

Російська воєнна пропаганда заявила про дронову атаку на місто Твер в ніч проти 3 вересня. Ресурси ворога, пов'язані з силовиками, стверджують, що було атаковано аеродром "Мігалово".

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У мережі з'явилося відео, на якому росіяни намагаються збити повітряні цілі зі стрілецької зброї. Жителі Твері зазначають, що ролик було записано в районі місцевого летовища.

Згодом російські силовики підтвердили, що дрони атакували аеродром "Мігалово". Там розташовані російські військові транспортні літаки, зокрема Іл-76МД та Ан-124.

У ніч проти 14 серпня 2024 року дрони СБУ та Сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну: вибухи лунали на чотирьох летовищах окупантів.

В ніч проти 1 вересня було атаковано Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Бєлгородську, Курську, Московську області та Москву. У Тверській області горіла ДРЕС.

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