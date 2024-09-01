У Тверській і Московській областях дрони атакували ДРЕС. Було гучно ще в шести регіонах

У ніч проти 1 вересня було атаковано Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Бєлгородську, Курську, Московську області та Москву

Пожежа на ДРЕС у Тверській області (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Кремлівські пропагандисти повідомляють, що в ніч проти 1 вересня безпілотники атакували щонайменше вісім російських областей і намагалися атакувати Москву. У деяких регіонах заявлено про удари по державних районних електростанціях (ДРЕС).

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За даними воєнної пропаганди ворога, вночі було атаковано Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Бєлгородську, Курську, Московську області та Москву.

Росіяни масово поширювали відео роботи протиповітряної оборони в одних областях і влучань в об'єкти енергетики – в інших. Ресурси, пов'язані з силовиками країни-агресорки, пишуть, що безпілотники вдарили по щонайменше двох ДРЕС: у Московській і Тверській областях.

Водночас прямо ворог не визнає влучань, прикриваючись "успішною роботою ППО". Стверджують, що БпЛА лише "намагалися атакувати енергооб'єкти".

Щодо Москви, то мер Сергій Собянін стверджує, що безпілотники не долетіли до міста – їх нібито збили на підступах до російської столиці.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

26 серпня 2024 року росіяни під час масованої атаки випустили по Україні понад сотню ракет різних типів і близько сотні "шахедів".

Ще до завершення тривоги в Україні через ракетний обстріл ввели екстрені відключення світла без графіків.

Ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні були об'єкти енергетики, постраждали 15 областей.

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