"Один з найбільших ударів". РФ випустила по Україні понад 100 ракет і стільки ж дронів – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

26 серпня росіяни під час масованої атаки випустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Президент назвав його одним з найбільших. Удар був націлений на критичну цивільну інфраструктуру.

"По більшості наших регіонів – від Харківської області та Києва до Одеси й наших західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога", – сказав Зеленський.

За словами президента, є багато пошкоджень в енергетиці, але відновлювальні роботи вже тривають.

Глава держави заявив про важливість того, щоб партнери реалізували домовленості щодо систем протиповітряної оборони та ракет до них.

"Також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині. Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина. У різних наших регіонах України ми змогли б зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін собі не зраджує і назвав його "хворою істотою". За словами президента, він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити.

"Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити – і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень", – заявив президент.

26 серпня росіяни завдали масованого ракетного та дронового удару по українських регіонах.

Є загиблі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Житомирській області внаслідок атаки загинула жінка.

В Одеській області унаслідок російської атаки травмовано четверо людей, зокрема дитина.

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