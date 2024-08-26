У Дніпропетровській області та Запорізькому районі є загиблі внаслідок атаки РФ

У Дніпропетровській області та Запорізькому районі внаслідок атаки РФ 26 серпня загинули двоє людей

Сергій Лисак (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Внаслідок масованої ракетної атаки на Дніпропетровську область загинув чоловік, також відомо про жертву у Запорізькому районі. Про це повідомили представники Дніпропетровської та Запорізької обласних військових адміністрацій.

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"Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах", – написав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак повідомив, що в області працювала протиповітряна оборона, "втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся".

Попередньо, загинув 69-річний чоловік. Сталося кілька займань, зокрема, у дачному будинку.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загиблого у Запоріжжі: "Ворог завдав удару поряд з приватним будинком. Загинув чоловік".

З ранку 26 серпня Росія завдає масованого удару по Україні: вибухи лунали по всій країні. Через це у деяких містах відсутнє енергопостачання. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру, світла немає у деяких районах Києва та Дніпра.

У Полтавській області війська РФ атакували промисловий об'єкт, внаслідок чого зазнали поранень п'ятеро людей.

Укренерго наказало ввести екстрені відключення світла.

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