У Житомирській області росіяни вбили жінку та пошкодили інфраструктурні об’єкти

ДСНС (Ілюстративне фото: ДСНС України)

У понеділок, 26 серпня, у Житомирській області внаслідок масованої атаки росіян загинула людина. Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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За його даними, жертвою російського удару стала жінка. Також під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Бунечко додав, що через обстріл запроваджено аварійні відключення світла. Працюють рятувальники та ремонтні бригади, заявив він.

"Інформацію щодо ходу ремонтних робіт та ліквідації наслідків російських ракетних ударів дивіться на офіційних каналах Житомирської ОВА", – йдеться у повідомленні.

ДОПОВНЕНО О 12:10. Офіс генерального прокурора повідомив, що внаслідок обстрілу Житомирської області одна людина загинула, ще одну поранено.

За даними ОГП, росіяни били ракетами та безпілотниками. Унаслідок атаки загорілося декілька житлових будинків.

Остаточні дані про потерпілих встановлюються. На місцях подій працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

26 серпня росіяни завдали масованого ракетного та дронового удару по українських регіонах.

Є загиблі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Київській області є поранена жінка та пошкоджено інфраструктурні об’єкти.

В Одеській області унаслідок російської атаки травмовано четверо людей, зокрема дитина.

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