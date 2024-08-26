Росіяни вдарили по інфраструктурних об’єктах у Київській області: є поранені, зокрема немовля

ДСНС (Ілюстративне фото: ДСНС України)

Унаслідок масованої російської атаки 26 серпня у Київській області є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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За його словами, всю ніч та ранок окупанти атакують область ракетами та ударними безпілотниками.

Унаслідок ударів є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Одна людина отримала поранення, розповів Кравченко.

Також зафіксовано пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей в чотирьох районах.

"На Київщині за розпорядженням Укренерго введені екстрені відключення світла. Доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу "Пунктів незламності", щоб люди мали де підзарядити телефони", – додав очільник ОВА.

Кравченко пообіцяв оприлюднити всі деталі згодом. Він закликав не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що поранення отримала жінка. Правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

ДОПОВНЕНО О 12:30. Національна поліція повідомила, що в Київській області троє людей отримали травми, серед них пʼятимісячна дитина.

Станом на 12:00 зазнали пошкоджень 22 приватні будинки та один будинок зруйновано. Крім того, пошкоджені два автомобілі, гараж, господарське приміщення та паркан.

Фото: Національна поліція

26 серпня Росія завдає масованого удару по Україні: вибухи лунали по всій країні. Через це у деяких містах відсутнє енергопостачання. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру, світла немає у деяких районах Києва та Дніпра.

У Полтавській області війська РФ атакували промисловий об'єкт, внаслідок чого зазнали поранень п'ятеро осіб.

Укренерго наказало ввести екстрені відключення світла.

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