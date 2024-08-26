Россияне ударили по инфраструктурным объектам в Киевской области: есть раненая

ГСЧС (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

В результате массированной российской атаки 26 августа в Киевской области есть повреждения инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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По его словам, всю ночь и утро оккупанты атакуют область ракетами и ударными беспилотниками.

В результате ударов есть повреждения инфраструктурных объектов. Один человек получил ранения, рассказал Кравченко.

Также зафиксировано повреждение частных домов в результате падения обломков сбитых воздушных целей в четырех районах.

"В Киевской области по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения света. Поручил районам и громадам оперативно начать работу "Пунктов несокрушимости", чтобы людям было где подзарядить телефоны", – добавил глава ОВА.

Кравченко пообещал обнародовать все детали со временем. Он призвал не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что ранение получила женщина. Правоохранители начали досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

26 августа Россия наносит массированный удар по Украине: взрывы раздавались по всей стране. Поэтому в некоторых городах отсутствует энергоснабжение. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что враг атакует энергетическую инфраструктуру, света нет в некоторых районах Киева и Днепра.

В Полтавской области войска РФ атаковали промышленный объект, в результате чего получили ранения пять человек.

Укрэнерго приказало ввести экстренные отключения света.

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