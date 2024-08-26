В Житомирской области россияне убили женщину и повредили инфраструктурные объекты
В понедельник, 26 августа, в Житомирской области в результате массированной атаки россиян погиб человек. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
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По его данным, жертвой российского удара стала женщина. Также в ходе массированной ракетной атаки пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры.
Бунечко добавил, что из-за обстрелов введены аварийные отключения света. Работают спасатели и ремонтные бригады, заявил он.
"Информацию о ходе ремонтных работ и ликвидации последствий российских ракетных ударов смотрите на официальных каналах Житомирской ОВА", – говорится в сообщении.
- 26 августа россияне нанесли массированный ракетный и дроновый удар по украинским регионам.
- Есть погибшие в Днепропетровской и Запорожской областях.
- В Киевской области есть раненая женщина и повреждены инфраструктурные объекты.
- В Одесской области в результате российской атаки травмированы четыре человека, в том числе ребенок.
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