Наслідки атаки РФ на Одещину: поранені четверо осіб, зокрема 10-річний хлопчик
Під час масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів в Одеській області постраждали чотири людини, зокрема дитина. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олег Кіпер.
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"Ціль терористів – енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо осіб отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик", – написав він.
За словами Кіпера, трьох постраждалих, зокрема дитину, госпіталізували. Вони у стані середньої важкості.
Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії, додав глава ОВА.
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