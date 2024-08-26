Наслідки атаки РФ на Одещину: поранені четверо осіб, зокрема 10-річний хлопчик

Трьох постраждалих, зокрема дитину, постраждалих під час ракетної атаки РФ, госпіталізували. Вони у стані середньої важкості

Олег Кіпер (Фото: Telegram)

Під час масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів в Одеській області постраждали чотири людини, зокрема дитина. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Ціль терористів – енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо осіб отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик", – написав він.

За словами Кіпера, трьох постраждалих, зокрема дитину, госпіталізували. Вони у стані середньої важкості.

Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії, додав глава ОВА.

26 серпня Росія завдає масованого удару по Україні: вибухи лунали у всій країні. Через це у деяких містах відсутнє енергопостачання. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру, світла немає у деяких районах Києва та Дніпра.

У Полтавській області війська РФ атакували промисловий об'єкт, внаслідок чого зазнали поранень п'ятеро осіб.

Є загиблі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Укренерго наказало ввести екстрені відключення світла.

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