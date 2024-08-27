Шмигаль: Працюють два рівні захисту енергооб'єктів від ударів РФ, третій – розробляють

Третій рівень захисту – величезні споруди, які мали б накривати підстанції у розмірі близько трьох футбольних полів

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

В Україні працюють два рівні захисту енергетичних об'єктів від російських повітряних атак, було розроблено експериментальні проєкти щодо третього рівня. Про це на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Фактично у перший рік повномасштабної агресії було ухвалено рішення здійснити три рівні фортифікацій для об'єктів енергетики. Переважно для підстанцій, що зазнавали основних зусиль російських терористів для їхнього знищення", – заявив він.

Перший рівень передбачав закриття об'єктів габіонами, контейнерами й іншими засобами від непрямого ураження.

Другий рівень - це фундаментальні залізобетонні укриття для трансформаторів та інших об'єктів розподілу електроенергії. За словами Шмигаля, більшість із цих об'єктів уже побудовані станом на зараз.

Прем'єр наголосив, що завдяки двом рівням захисту Росія, здійснюючи масовану ракетно-дронову атаку на українські енергооб'єкти 16 серпня, вивела з ладу "малу їхню кількість".

Щодо третього рівня захисту, було розроблено експериментальні проєкти: величезні споруди, що мали б накривати підстанції у розмірі близько трьох футбольних полів.

"Вони надзвичайно дорогі, і до цього часу досі не зрозуміла їхня економічна доцільність. Це сотні мільярдів гривень", – повідомив глава уряду, додавши, що "це величезні гроші, які не готові давати партнери, і яких немає в українському бюджеті".

26 серпня 2024 року росіяни під час масованої атаки випустили по Україні понад сотню ракет різних типів і близько сотні "шахедів".

Ще до завершення тривоги в Україні через ракетний обстріл ввели екстрені відключення світла без графіків.

Ціллю чергової масованої атаки РФ по Україні були об'єкти енергетики, постраждали 15 областей.

Читайте також: "Ситуація складна, але контрольована". Міненерго – про стан енергосистеми після удару