Шмыгаль: Работают два уровня защиты энергообъектов от ударов РФ, третий – разрабатывают

Третий уровень защиты – огромные сооружения, которые должны накрывать подстанции в размере около трех футбольных полей

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

В Украине работают два уровня защиты энергетических объектов от российских воздушных атак, были разработаны экспериментальные проекты по третьему уровню. Об этом на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил премьер Денис Шмыгаль.

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"Фактически в первый год полномасштабной агрессии было принято решение осуществить три уровня фортификаций для объектов энергетики. Преимущественно для подстанций, которые подвергались основным усилиям российских террористов по их уничтожению", – заявил он.

Первый уровень предполагал закрытие объектов габионами, контейнерами и другими средствами от непрямого поражения.

Второй уровень – это фундаментальные железобетонные укрытия для трансформаторов и других объектов распределения электроэнергии. По словам Шмыгаля, большинство из этих объектов уже построены по состоянию на данный момент.

Премьер подчеркнул, что благодаря двум уровням защиты Россия, осуществляя массированную ракетно-дроновую атаку на украинские энергообъекты 16 августа, вывела из строя "малое их количество".

Что касается третьего уровня защиты, были разработаны экспериментальные проекты: огромные сооружения, которые должны накрывать подстанции в размере около трех футбольных полей.

"Они чрезвычайно ценны, и до сих пор не понятна их экономическая целесообразность. Это сотни миллиардов гривен", – сообщил глава правительства, добавив, что "это огромные деньги, которые не готовы давать партнеры, и которых нет в украинском бюджете".

26 августа 2024 года россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".

Еще до завершения тревоги в Украине из-за ракетных обстрелов ввели экстренные отключения света без графиков.

Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей.

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