Наймасштабніша атака на аеродроми: СБУ та Сили оборони вдарили по чотирьох летовищах Росії – джерело

Зранку Міноборони Росії звинувачувало Україну в атаці та стверджувало: вночі збили 117 дронів та чотири "Точки-У"

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

У ніч проти 14 серпня далекобійні дрони Служби безпеки України та Сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну: вибухи лунали на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглєбськ. Про це LIGA.net розповів проінформований співрозмовник.

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Співрозмовник видання акцентував: це найбільша атака на російські аеродроми за всю війну проти Росії. За його словами, "весела" нічка сьогодні була на летовищах Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглєбськ.

Співрозмовник LIGA.net підтверджує: це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів керованими авіаційними бомбами по лінії фронту та українських містах.

Російські воєнкори в соцмережах вже скиглять, що удар був результативним, зазначив він, і що ППО не змогла захистити ці об‘єкти. Місцеві пабліки писали про 10 вибухів тільки на Саваслєйці, звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

У ніч проти 14 серпня російські ресурси заявляли про нібито дронову атаку по аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області, а також по об'єктах у Воронезькій області.

5 серпня ГУР підтвердило знищення російського Су-34 та складу боєкомплектів після удару по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня.

11 серпня Генштаб повідомив про збиття російського гелікоптера. Точну локацію військові не уточнювали, але напередодні російська Z-пропаганда заявляла про втрату гвинтокрила Ка-52 "Алігатор" у Курській області.

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