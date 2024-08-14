Російські ресурси заявляють про нібито дронову атаку по аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області, а також по об'єктах у Воронезькій області. На відео є нецензурна лайка, 18+.

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Один з місцевих пабліків у Вконтакте заявив про буцімто 10 прильотів по аеродрому "Саваслейка" та перекриття міста Кулебаки, у якому й розташована авіабаза. Цю заяву розповсюджують різні Telegram-канали, проте підтверджень цим словам зараз немає.

Що є – так це відео з прольотом дронів у цій місцевості.

Російське ЗМІ Astra передає, що місцеві нібито бачили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка, що неподалік від аеродрому.

"Саваслейка" – місце базування російських надзвукових винищувачів МіГ-31К, носіїв ракет "Кинджал". Авіабаза розташована за близько 600 кілометрів від України.

На відео на початку новини місцевий зафільмував проліт дрона та супроводив його коментарем: "На Саваслейку идет... Как они з***ли (набридли. – Ред.)".

На другому записі видно роботу протиповітряної оборони по дрону – у кінці той вибухає, але через дерева не видно, де саме.

Тим часом російське Міністерство оборони вчергове відзвітувало про нібито збиття численних ракет та дронів над територією РФ: зокрема, 11 безпілотників буцімто знищили над Нижньогородською областю Відомство країни-агресорки зазвичай робить такі заяви, не зважаючи на реальну ситуацію.

Окрім цього, вночі росіяни заявляли про нібито дронову атаку й на Воронежчині: про вибухи й пожежу повідомляли в обласному центрі (перше відео), а також вибухи чули у Борисоглебську, поряд з яким розташований військовий аеродром окупантів (друге та третє відео).

Деякі ресурси також заявляють про нібито атаку дронів по аеродрому "Балтимор" Воронезької області – місцю базування російських літаків Су, що є носіями керованих авіабомб.

А ось так місцевий Telegram-канал окупантів підписує світлину нижче: "Щось горить на околиці Воронежа внаслідок падіння БпЛА".

Фото: Telegram

Загалом, встановити реальні наслідки цих подій можна буде лише згодом.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що у ніч проти 9 серпня Сили оборони успішно вдарили по аеродрому в Липецькій області – під час атаки захисники уразили склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів у районі авіабази.

Співрозмовник LIGA.net зазначив: удар СБУ у взаємодії із ЗСУ припав по аеродрому "Липецьк-2", де було декілька десятків винищувачів, гелікоптери та розміщувалися склади з понад 700 КАБами. Після удару українських дронів стався потужний вибух, який викликав ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому, зауважив співрозмовник.

зазначив: удар СБУ у взаємодії із ЗСУ припав по аеродрому "Липецьк-2", де було декілька десятків винищувачів, гелікоптери та розміщувалися склади з понад 700 КАБами. Після удару українських дронів стався потужний вибух, який викликав ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому, зауважив співрозмовник. Через детонацію боєприпасів російська влада оголошувала евакуацію місцевих жителів.

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