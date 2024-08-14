Саваслейка і Воронеж: у Росії заявили про дронову атаку на аеродроми – відео, фото
Російські ресурси заявляють про нібито дронову атаку по аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області, а також по об'єктах у Воронезькій області. На відео є нецензурна лайка, 18+.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Один з місцевих пабліків у Вконтакте заявив про буцімто 10 прильотів по аеродрому "Саваслейка" та перекриття міста Кулебаки, у якому й розташована авіабаза. Цю заяву розповсюджують різні Telegram-канали, проте підтверджень цим словам зараз немає.
Що є – так це відео з прольотом дронів у цій місцевості.
Російське ЗМІ Astra передає, що місцеві нібито бачили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка, що неподалік від аеродрому.
"Саваслейка" – місце базування російських надзвукових винищувачів МіГ-31К, носіїв ракет "Кинджал". Авіабаза розташована за близько 600 кілометрів від України.
На відео на початку новини місцевий зафільмував проліт дрона та супроводив його коментарем: "На Саваслейку идет... Как они з***ли (набридли. – Ред.)".
На другому записі видно роботу протиповітряної оборони по дрону – у кінці той вибухає, але через дерева не видно, де саме.
Тим часом російське Міністерство оборони вчергове відзвітувало про нібито збиття численних ракет та дронів над територією РФ: зокрема, 11 безпілотників буцімто знищили над Нижньогородською областю Відомство країни-агресорки зазвичай робить такі заяви, не зважаючи на реальну ситуацію.
Окрім цього, вночі росіяни заявляли про нібито дронову атаку й на Воронежчині: про вибухи й пожежу повідомляли в обласному центрі (перше відео), а також вибухи чули у Борисоглебську, поряд з яким розташований військовий аеродром окупантів (друге та третє відео).
Деякі ресурси також заявляють про нібито атаку дронів по аеродрому "Балтимор" Воронезької області – місцю базування російських літаків Су, що є носіями керованих авіабомб.
А ось так місцевий Telegram-канал окупантів підписує світлину нижче: "Щось горить на околиці Воронежа внаслідок падіння БпЛА".
Загалом, встановити реальні наслідки цих подій можна буде лише згодом.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що у ніч проти 9 серпня Сили оборони успішно вдарили по аеродрому в Липецькій області – під час атаки захисники уразили склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів у районі авіабази.
- Співрозмовник LIGA.net зазначив: удар СБУ у взаємодії із ЗСУ припав по аеродрому "Липецьк-2", де було декілька десятків винищувачів, гелікоптери та розміщувалися склади з понад 700 КАБами. Після удару українських дронів стався потужний вибух, який викликав ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому, зауважив співрозмовник.
- Через детонацію боєприпасів російська влада оголошувала евакуацію місцевих жителів.
Дивіться також: Липецький аеродром. З'явилися перші супутникові знімки з наслідками українського удару