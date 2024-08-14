Российские ресурсы заявляют о якобы дроновой атаке по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области, а также по объектам в Воронежской области. На видео имеется нецензурная брань, 18+.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Один из местных пабликов во Вконтакте заявил о якобы 10 прилетах по аэродрому "Саваслейка" и перекрытию города Кулебаки, в котором и находится авиабаза. Это заявление распространяют разные Telegram-каналы, однако подтверждений этим словам сейчас нет.

Что есть – так это видео с пролетом дронов в этой местности.

Российское СМИ Astra передает, что местные якобы видели беспилотники над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка, что недалеко от аэродрома.

"Саваслейка" – место базирования российских сверхзвуковых истребителей МиГ-31К, носителей ракет "Кинжал". Авиабаза расположена в около 600 километрах от Украины.

На видео в начале новости местный снял пролет дрона и сопроводил его комментарием: "На Саваслейку идет... Как они з***ли (надоели. – Ред.)".

На второй записи видна работа противовоздушной обороны по дрону – в конце тот взрывается, но из-за деревьев не видно, где именно.

Тем временем российское Министерство обороны в очередной раз отчиталось о якобы сбитии многочисленных ракет и дронов над территорией РФ: в частности, 11 беспилотников якобы уничтожили над Нижегородской областью. Ведомство страны-агрессора обычно делает такие заявления, несмотря на реальную ситуацию.

Кроме этого, ночью россияне заявляли о якобы дроновой атаке и в Воронежской области: о взрывах и пожаре сообщали в областном центре (первое видео), а также взрывы слышали в Борисоглебске, рядом с которым расположен военный аэродром оккупантов (второе и третье видео).

Некоторые ресурсы также заявляют о якобы атаке дронов по аэродрому "Балтимор" Воронежской области – месту базирования российских самолетов Су, носителей управляемых авиабомб.

А вот так местный Telegram-канал оккупантов подписывает фотографию ниже: "Что-то горит на окраине Воронежа в результате падения БПЛА".

Фото: Telegram

В общем, установить реальные последствия этих событий можно будет только со временем.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в ночь на 9 августа Силы обороны успешно ударили по аэродрому в Липецкой области – во время атаки защитники поразили склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов в районе авиабазы.

Собеседник LIGA.net отметил: удар СБУ во взаимодействии с ВСУ пришелся по аэродрому "Липецк-2", где было несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады с более чем 700 КАБами. После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, вызвавший цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома, отметил собеседник.

отметил: удар СБУ во взаимодействии с ВСУ пришелся по аэродрому "Липецк-2", где было несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады с более чем 700 КАБами. После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, вызвавший цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома, отметил собеседник. Из-за детонации боеприпасов российские власти объявляли эвакуацию местных жителей.

Смотрите также: Липецкий аэродром. Появились первые спутниковые снимки с последствиями украинского удара