Минус 700 КАБов. Силы обороны поразили аэродром "Липецк": детонируют склады с боеприпасами

Российские самолеты (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 9 августа Силы обороны успешно поразили военный аэродром в Липецкой области России. В результате попадания детонируют склады с боеприпасами. Об этом сообщили Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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По словам собеседника, Служба безопасности Украины в сотрудничестве с ВСУ нанесли удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2", на котором находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов. Большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме взлететь не успели, отметил собеседник.

В Генштабе подтвердили удар по военному аэродрому в российском Липецке.

"Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация. Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Также Генштаб сообщил, что ночью Силы обороны нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам россиян на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, боевая работа осуществлялась по трем радарам противника: двум – от комплексов С-350 и одному С-300. Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. По другим двум целям информация уточняется. В то же время зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов.

Осторожно: на видео ненормативная лексика.

В ночь на 9 августа в Липецкой области России раздавались взрывы. Местные власти сообщили об атаке беспилотников и объявили об эвакуации людей из четырех населенных пунктов.

Местные жители утверждали, что взрывы были слышны в районе военного аэродрома.

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