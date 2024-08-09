Россияне жалуются на атаку дронов в Липецкой области: эвакуируют ряд населенных пунктов

Липецк (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

В ночь на 9 августа в Липецкой области России раздавались взрывы. Местные власти сообщили об атаке беспилотников и объявили об эвакуации людей из четырех населенных пунктов. В местных пабликах распространяются видео, на которых слышны взрывы и видны масштабные пожары в районе аэродрома.

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Около 03:15 губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал, что регион якобы атаковали дроны и сообщил о работе противовоздушной обороны.

"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских зданий. На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БпЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушение электроснабжения", — написал впоследствии глава российского региона.

Около 05:00 Артамонов объявил на территории Липецкого муниципального округа режим чрезвычайной ситуации с целью "ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов" и эвакуацию людей из четырех населенных пунктов – Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки. В зону эвакуации попали более 400 домов, добавил он.

По информации губернатора, травмы якобы получили шесть человек.

Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей сообщил, что взрывы слышны в районе местного военного аэродрома.

Осторожно: видео ненормативная лексика.

Фото: Telegram-канал ASTRA

Фото: Telegram-канал ASTRA

24 февраля 2024 года неизвестные дроны ударили по Новолипецкому металлургическому комбинату в Липецке.

В ночь на 13 мая беспилотники атаковали Липецкую область, поднялся пожар на электроподстанции.

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