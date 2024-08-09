Росіяни скаржаться на атаку дронів в Липецькій області: евакуюють низку населених пунктів – відео

Липецьк (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 9 серпня у Липецькій області Росії лунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаку безпілотників і оголосила про евакуацію людей з чотирьох населених пунктів. Місцевими пабліками ширяться відео, на яких чутно вибухи й видно масштабні пожежі в районі аеродрому.

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Близько 03:15 губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав, що регіон нібито атакували дрони й повідомив про роботу протиповітряної оборони.

"Відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. На місці події працюють усі екстрені служби. Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання", – написав згодом очільник російського регіону.

Близько 05:00 Артамонов оголосив на території Липецького муніципального округу режим надзвичайної ситуації з ціллю "ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних об’єктів" та евакуацію людей з чотирьох населених пунктів – Копцевих хуторів, Федорівки, Яковлівки та Тинківки. У зону евакуації потрапили понад 400 будинків, додав він.

За інформацією губернатора, травми нібито отримали шестеро людей.

Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих мешканців повідомив, що вибухи чутно в районі місцевого військового аеродрому.

Обережно: на відео ненормативна лексика.

Фото: Telegram-канал ASTRA

Фото: Telegram-канал ASTRA

24 лютого 2024 року невідомі дрони вдарили по Новолипецькому металургійному комбінату в російському Липецьку.

У ніч проти 13 травня безпілотники атакували Липецьку область, здійнялася пожежа на електропідстанції.

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