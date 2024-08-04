У Луганську окупанти заявили про 12 вибухів – пожежа на машинобудівному заводі: фото

"Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали", – написав голова обладміністрації

Фото: Telegram Артем Лисогор

У тимчасово окупованому Луганську після вибухів почалася пожежа на машинобудівному заводі, де окупанти зазвичай ремонтують та зберігають військову техніку. Про це повідомив очільник обладміністрації Артем Лисогор.

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За його словами, після вибухів палає на майданчиках машинобудівного заводу у Луганську.

"Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали", – написав Лисогор.

Ресурси загарбників заявляють про 12 вибухів в окупованому Луганську та нібито українську "комбіновану атаку" західними ракетами.

Українські військові наразі не коментували сьогоднішні події в обласному центрі.

Фото: Telegram Артем Лисогор

Вдень 7 червня у тимчасово окупованому Луганську пролунала низка вибухів, російська воєнна пропаганда заявила про ракетний удар по військовій базі окупаційної армії. OSINT-аналітики знайшли місце влучання – там було багато техніки загарбників.

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