У Луганську окупанти заявили про 12 вибухів – пожежа на машинобудівному заводі: фото
У тимчасово окупованому Луганську після вибухів почалася пожежа на машинобудівному заводі, де окупанти зазвичай ремонтують та зберігають військову техніку. Про це повідомив очільник обладміністрації Артем Лисогор.
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За його словами, після вибухів палає на майданчиках машинобудівного заводу у Луганську.
"Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали", – написав Лисогор.
Ресурси загарбників заявляють про 12 вибухів в окупованому Луганську та нібито українську "комбіновану атаку" західними ракетами.
Українські військові наразі не коментували сьогоднішні події в обласному центрі.
- Вдень 7 червня у тимчасово окупованому Луганську пролунала низка вибухів, російська воєнна пропаганда заявила про ракетний удар по військовій базі окупаційної армії. OSINT-аналітики знайшли місце влучання – там було багато техніки загарбників.
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