В Луганске оккупанты заявили о 12 взрывах – пожар на машиностроительном заводе: фото

"Обычно захватчики там ремонтируют и хранят военную технику. Наверное, можно сказать, что ремонтировали и хранили", – написал глава обладминистрации

Фото: Telegram Артем Лысогор

Во временно оккупированном Луганске после взрывов начался пожар на машиностроительном заводе, где оккупанты обычно ремонтируют и хранят военную технику. Об этом сообщил глава обладминистрации Артем Лысогор.

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По его словам, после взрывов пылает на площадках машиностроительного завода в Луганске.

"Обычно захватчики там ремонтируют и хранят военную технику. Наверное, можно сказать, что ремонтировали и хранили", – написал Лысогор.

Ресурсы захватчиков заявляют о 12 взрывах в оккупированном Луганске и якобы украинской "комбинированной атаке" западными ракетами.

Украинские военные не комментировали сегодняшние события в областном центре.

Фото: Telegram Артем Лысогор

Днем 7 июня во временно оккупированном Луганске раздался ряд взрывов, российская военная пропаганда заявила о ракетном ударе по военной базе оккупационной армии. OSINT-аналитики нашли место попадания – там было много техники захватчиков.

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