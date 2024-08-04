В Луганске оккупанты заявили о 12 взрывах – пожар на машиностроительном заводе: фото
Во временно оккупированном Луганске после взрывов начался пожар на машиностроительном заводе, где оккупанты обычно ремонтируют и хранят военную технику. Об этом сообщил глава обладминистрации Артем Лысогор.
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По его словам, после взрывов пылает на площадках машиностроительного завода в Луганске.
"Обычно захватчики там ремонтируют и хранят военную технику. Наверное, можно сказать, что ремонтировали и хранили", – написал Лысогор.
Ресурсы захватчиков заявляют о 12 взрывах в оккупированном Луганске и якобы украинской "комбинированной атаке" западными ракетами.
Украинские военные не комментировали сегодняшние события в областном центре.
- Днем 7 июня во временно оккупированном Луганске раздался ряд взрывов, российская военная пропаганда заявила о ракетном ударе по военной базе оккупационной армии. OSINT-аналитики нашли место попадания – там было много техники захватчиков.
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