В Луганске гремели взрывы. Ракета прилетела по ремонтной базе оккупантов – фото

Z-ресурсы оккупантов и Минобороны РФ заявили об атаке дальнобойными американскими ракетами ATACMS

Разрушенная база оккупантов (Фото: соцсети)

Днем 7 июня во временно оккупированном Луганске раздался ряд взрывов, российская военная пропаганда заявила о ракетном ударе по военной базе оккупационной армии. OSINT-аналитики нашли место попадания – там было много техники захватчиков.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Telegram-каналы врага опубликовали фото и видео из Луганска: город потрясли взрывы, из нескольких районов поднимался густой черный дым.

Z-ресурсы оккупантов и Минобороны РФ заявили об атаке дальнобойными американскими ракетами ATACMS. Впоследствии появились предположения, а через несколько минут подтверждение, что один из ударов пришелся по военной базе.

Фото: соцсети

Пропагандисты сразу опубликовали фото разрушенного здания с красной крышей – это луганская рембаза оккупантов, где они хранили много техники. По неофициальным данным, внутри находились оккупанты, есть жертвы.

Фото: соцсети

OSINT-исследователи опубликовали спутниковые фото с места.

Фото: КіберБорошно

13 апреля СтратКом ВСУ сообщил о поражении пункта управления российской группировки войск "Центр". На следующий день Воздушные силы отметили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. Потом появились спутниковые снимки места поражения захватчиков в Луганске.

7 мая в Луганске были взрывы и пожар на нефтебазе. Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых видно, что уничтожены не менее трех емкостей для хранения горючего. Оккупанты утверждали, что удар был нанесен якобы ракетой ATACMS.

20 мая в пригороде Луганска гремели взрывы, оккупанты заявили о якобы ударе ракетами SCALP. На следующий день появился спутниковый снимок места удара – здание бывшей академии МВД.

Читайте также: Оккупанты заявили о прилетах по Луганску. ОВА: Рядом с бывшим авиаучилищем – видео