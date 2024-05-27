Російські пропагандистські ресурси заявляють про прильоти у тимчасово окупованому Луганську. У мережі стали ширитися відео та фото з місць.

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Пропагандистські ресурси окупантів заявляють про буцімто удар по місту ракетами західного виробництва.

На фото та відео видно заграву полум'я на горизонті й дим. Локація прильотів наразі невідома, але пропагандисти заявляють про принаймні два.

Окремо загарбники повідомляли про роботу протиповітряної оборони, проте визнали, що "не все збили".

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Очільник Луганської обладміністрації Артем Лисогор заявив, що "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що розташований поряд.

Інформацію про нібито удари по корпусу так званого "Вищого військового авіаційного училища штурманів" підтверджує і низка пропагандистських ресурсів.

Наразі точні причини та місця вибухів у Луганську невідомі.

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

Фото: ресурс окупантів

13 квітня СтратКом ЗСУ повідомив про ураження пункту управління російського угруповання військ "Центр". Наступного дня Повітряні сили зазначили, що удар здійснили ракетами Storm Shadow. Згодом з'явилися супутникові знімки місця ураження загарбників у Луганську.

7 травня в Луганську були вибухи та пожежа на нафтобазі. Згодом з'явилися супутникові знімки, на яких видно, що знищено щонайменше три ємності для зберігання пального. Окупанти стверджували, що удару було завдано нібито ракетою ATACMS.

20 травня у передмісті Луганська гриміли вибухи, окупанти заявили про нібито удар ракетами SCALP. Наступного дня з’явився супутниковий знімок місця удару — будівля колишньої академії МВС.

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