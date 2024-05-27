Российские пропагандистские ресурсы заявляют о прилетах во временно оккупированном Луганске. В сети стали распространяться видео и фото с мест.

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Пропагандистские ресурсы оккупантов заявляют о якобы ударе по городу ракетами западного производства.

На фото и видео видно зарево пламени на горизонте и дым. Локация прилетов пока неизвестна, но пропагандисты заявляют о, по крайней, мере двух.

Отдельно захватчики сообщали о работе противовоздушной обороны, однако признали, что "не все сбили ".

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Глава Луганской обладминистрации Артем Лысогор заявил, что "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и находящегося рядом авиационного ремонтного завода.

Информацию о якобы ударах по корпусу так называемого "Высшего военного авиационного училища штурманов" подтверждает и ряд пропагандистских ресурсов.

В настоящее время точные причины и места взрывов в Луганске неизвестны.

Фото: ресурс окупантов

Фото: ресурс окупантов

Фото: ресурс окупантов

13 апреля СтратКом ВСУ сообщил о поражении пункта управления российской группировки войск "Центр". На следующий день Воздушные силы отметили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. Потом появились спутниковые снимки места поражения захватчиков в Луганске.

7 мая в Луганске произошли взрывы и пожар на нефтебазе. Впоследствии появились спутниковые снимки, на которых видно, что уничтожены не менее трех емкостей для хранения горючего. оккупанты утверждали, что удар был нанесен якобы ракетой ATACMS.

20 мая в пригороде Луганска гремели взрывы, оккупанты заявили о якобы ударе ракетами SCALP. На следующий день появился спутниковый снимок места удара – здание бывшей академии МВД.

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