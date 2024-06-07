У Луганську гриміли вибухи. Ракета прилетіла по ремонтній базі окупантів – фото

Z-ресурси окупантів та Міноборони РФ заявили про атаку далекобійними американськими ракетами ATACMS

Зруйнована база окупантів (Фото: соцмережі)

Вдень 7 червня у тимчасово окупованому Луганську пролунала низка вибухів, російська воєнна пропаганда заявила про ракетний удар по військовій базі окупаційної армії. OSINT-аналітики знайшли місце влучання – там було багато техніки загарбників.

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Telegram-канали ворога опублікували фото та відео з Луганська: місто струсонули вибухи, з кількох районів здіймався густий чорний дим.

Z-ресурси окупантів та Міноборони РФ заявили про атаку далекобійними американськими ракетами ATACMS. Згодом з'явилися припущення, а за кілька хвилин підтвердження, що один з ударів прийшовся по військовій базі.

Фото: соцмережі

Пропагандисти одразу опублікували фото зруйнованої будівлі з червоним дахом – це луганська рембаза окупантів, де вони зберігали багато техніки. За неофіційними даними, всередині перебували окупанти, є жертви.

Фото: соцмережі

OSINT-дослідники опублікували супутникові фото з місця.

Фото: КіберБорошно

13 квітня СтратКом ЗСУ повідомив про ураження пункту управління російського угруповання військ "Центр". Наступного дня Повітряні сили зазначили, що удар здійснили ракетами Storm Shadow. Згодом з'явилися супутникові знімки місця ураження загарбників у Луганську.

7 травня в Луганську були вибухи та пожежа на нафтобазі. Згодом з'явилися супутникові знімки, на яких видно, що знищено щонайменше три ємності для зберігання пального. Окупанти стверджували, що удару було завдано нібито ракетою ATACMS.

20 травня у передмісті Луганська гриміли вибухи, окупанти заявили про нібито удар ракетами SCALP. Наступного дня з’явився супутниковий знімок місця удару — будівля колишньої академії МВС.

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