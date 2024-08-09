Мінус 700 КАБів. Дрони Сил оборони уразили аеродром у Липецьку: детонують склади з боєприпасами

Російські літаки (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 9 серпня Сили оборони успішно уразили військовий аеродром у Липецькій області Росії. Унаслідок влучання детонують склади з боєприпасами. Про це повідомили Генеральний штаб Збройних Сил України та співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони.

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За словами співрозмовника, Служба безпеки України у співпраці із ЗСУ завдали удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2", на якому було кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Після удару українських дронів стався потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів. Більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі злетіти не встигли, зазначив співрозмовник.

У Генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому в російському Липецьку.

"Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Також Генштаб повідомив, що вночі Сили оборони завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах росіян на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів.

Обережно: на відео ненормативна лексика.

У ніч проти 9 серпня у Липецькій області Росії лунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаку безпілотників і оголосила про евакуацію людей з чотирьох населених пунктів.

Місцеві мешканці стверджували, що вибухи було чутно в районі військового аеродрому.

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