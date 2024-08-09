Липецкий аэродром. Появились первые спутниковые снимки с последствиями украинского удара

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Появились спутниковые снимки с последствиями ночного удара сил обороны по российскому аэродрому в Липецкой области – видны полностью разрушенные здания и следы пожара. Соответствующие фото компании Planet Labs опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

На спутниковых снимках от 9 августа видны последствия украинских ударов по аэродрому неподалеку от российского города Липецка.

На фотографиях видна полностью разрушенная часть помещений аэродрома (наверное, это склады), также на объекте видны следы пожара.

Для сравнения приведены фото до и после удара 9 августа:

Фото: Схемы

Фото: Схемы

К тому же на земле видны воронки, которые могли появиться в результате попадания украинского вооружения:

Фото: Схемы

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в ночь на 9 августа Силы обороны успешно ударили по аэродрому в Липецкой области – во время атаки защитники поразили склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов в районе авиабазы.

Собеседник LIGA.net отметил: удар СБУ во взаимодействии с ВСУ пришелся по аэродрому "Липецк-2", где было несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались клады с более чем 700 КАБами. После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, вызвавший цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома, отметил собеседник.

отметил: удар СБУ во взаимодействии с ВСУ пришелся по аэродрому "Липецк-2", где было несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались клады с более чем 700 КАБами. После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, вызвавший цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома, отметил собеседник. Из-за детонации боеприпасов российские власти объявляли эвакуацию местных жителей.

Смотрите также: Аэродром "Морозовск". Появились спутниковые снимки последствий украинского удара