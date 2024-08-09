Липецький аеродром. З'явилися перші супутникові знімки з наслідками українського удару

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

З'явилися супутникові знімки з наслідками нічного удару Сил оборони по російському аеродрому у Липецькій області – видно повністю зруйновані будівлі та сліди пожежі. Відповідні світлини компанії Planet Labs опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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На супутникових знімках від 9 серпня видно наслідки українських ударів по аеродрому неподалік від російського міста Липецьк.

На світлинах видно повністю зруйновану частину приміщень летовища (напевно, це склади), також на аеродромі можна побачити сліди пожежі.

Для порівняння наведено фото до та після удару 9 серпня:

Фото: Схеми

Фото: Схеми

До того ж на землі видно вирви, які могли з'явитися внаслідок влучання українського озброєння:

Фото: Схеми

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що у ніч проти 9 серпня Сили оборони успішно вдарили по аеродрому в Липецькій області – під час атаки захисники уразили склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів у районі авіабази.

Співрозмовник LIGA.net зазначив: удар СБУ у взаємодії із ЗСУ прийшовся по аеродрому "Липецьк-2", де було декілька десятків винищувачів, гелікоптери та розміщувалися склади з понад 700 КАБами. Після удару українських дронів стався потужний вибух, який викликав ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому, зауважив співбесідник.

зазначив: удар СБУ у взаємодії із ЗСУ прийшовся по аеродрому "Липецьк-2", де було декілька десятків винищувачів, гелікоптери та розміщувалися склади з понад 700 КАБами. Після удару українських дронів стався потужний вибух, який викликав ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому, зауважив співбесідник. Через детонацію боєприпасів російська влада оголошувала евакуацію місцевих жителів.

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