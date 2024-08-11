Генштаб підтвердив втрату росіянами гелікоптера. Z-канали писали, що це було під Курськом
У переліку втрат з боку російської окупаційної армії, які публікує Генеральний штаб Збройних Сил України, з'явився гелікоптер. Напередодні пропаганда ворога стверджувала, що його збили у Курській області.
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З початку повномасштабної війни російські загарбники втратили 328 гелікоптерів, йдеться у зведенні Генштабу.
10 серпня російські пропагандисти стверджували, що з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger було збито гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Місцем події ворог назвав Курську область, куди нібито нещодавно зайшли українські сили.
Українські військові офіційно не заявляли про збиття російського повітряного судна, проте у зведенні Генштабу є "плюс" один втрачений армією ворога гелікоптер.
- 6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон
із Курською областю.
- У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".
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