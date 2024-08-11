Пошкоджена багатоповерхівка, пожежі та поранені: у Курську вночі працювала ППО
У ніч проти 11 серпня у російському Курську пролунали вибухи. Місцева влада заявила, що уламки ракети впали на житловий багатоповерховий будинок, є постраждалі.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов звинуватив в інциденті Україну – нібито її ракету збила російська протиповітряна оборона.
Станом на 01:37 за київським часом було відомо про 13 постраждалих, двоє – "важкі". МНС РФ повідомило, що з будинку було врятовано 15 осіб і евакуйовано 30.
Місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео наслідків.
- 6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон
із Курською областю.
- У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".
Читайте також: "Применшення подій". ISW пояснив, чому Путін усе ще не оголосив воєнний стан