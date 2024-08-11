Пошкоджена багатоповерхівка, пожежі та поранені: у Курську вночі працювала ППО

МНС РФ повідомило, що з будинку було врятовано 15 осіб і евакуйовано 30

Наслідки роботи російської ППО у Курську (Фото: соцмережі)

У ніч проти 11 серпня у російському Курську пролунали вибухи. Місцева влада заявила, що уламки ракети впали на житловий багатоповерховий будинок, є постраждалі.

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Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов звинуватив в інциденті Україну – нібито її ракету збила російська протиповітряна оборона.

Станом на 01:37 за київським часом було відомо про 13 постраждалих, двоє – "важкі". МНС РФ повідомило, що з будинку було врятовано 15 осіб і евакуйовано 30.

Місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео наслідків.

Фото: соцмережі

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

У ніч проти 10 серпня у Курській, Бєлгородській і Брянській областях РФ запровадили режим "контртерористичної операції".

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